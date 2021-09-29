Минюст исключил ФБК* и ФЗПГ* из реестра иноагентов

В Минюсте напомнили, что ФБК* и ФЗПГ* остаются организациями, деятельность которых запрещена в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)*. В ведомстве отмечают, что это исключительно техническая процедура, связанная с тем, что организации были официально ликвидированы - соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре юридических лиц.

В Минюсте, однако, напомнили, что ФБК* и ФЗПГ* остаются организациями, деятельность которых запрещена в России по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии экстремистской деятельности". Они признаны экстремистскими, а СК РФ возбудил дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем Алексея Навального.

Как ранее писал сайт kp.ru, из App Store и Google Play удалили приложение "Навальный". Американские компании Google и Apple выполнили требование Роскомнадзора, который уличил приложение в связи с запрещенной в России организацией.

*ФБК и ФЗПГ признаны в России запрещенными экстремистскими организациями