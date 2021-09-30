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Экономика30 сентября 2021 3:15

Цена на газ в Европе превысила 1050 долларов за тысячу кубов

В пике цена почти достигала 1057 долларов
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Цена на газ в Европе превысила 1050 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе превысила 1050 долларов за тысячу кубов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена на газ в Европе на закрытии торгов 29 сентября вновь обновила исторический рекорд. На этот раз стоимость голубого топлива закрепилась на уровне немного выше отметки в 1050 долларов за одну тысячу кубометров газа, свидетельствовали данные биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке в 1051,1 за тысячу кубометров газа, а общий рост цены газа с начала дня составил порядка 10,2%.