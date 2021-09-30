Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 сентября 2021 3:43

В ВОЗ поставили Россию в пример для подражания в борьбе с курением и алкоголем

В организации отметили комплексный подход в борьбе с этими вредными привычками в нашей стране
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними, доктор Кремлин Викрамасингхе заявил, что его офис приводит Россию в качестве примера для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем.

По его словам, хотя данные проблемы остаются лидирующими, однако уже наблюдаются положительные изменения.

- Табак остается острой проблемой. Его потребление - лидирующий фактор риска в Европейском регионе ВОЗ. Однако и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдаются положительные подвижки в этой сфере. Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания, - рассказал представитель организации, слова которого цитируют "Известия".