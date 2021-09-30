В ВОЗ поставили Россию в пример для подражания в борьбе с курением и алкоголем

Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними, доктор Кремлин Викрамасингхе заявил, что его офис приводит Россию в качестве примера для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем.

По его словам, хотя данные проблемы остаются лидирующими, однако уже наблюдаются положительные изменения.

- Табак остается острой проблемой. Его потребление - лидирующий фактор риска в Европейском регионе ВОЗ. Однако и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдаются положительные подвижки в этой сфере. Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания, - рассказал представитель организации, слова которого цитируют "Известия".