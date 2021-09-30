В МВД сообщили об изменениях в законодательстве о порядке выезда несовершеннолетних за рубеж

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова анонсировала новации в законодательстве по вопросам о выезде несовершеннолетних за рубеж.

По ее словам, ведомство предлагает нормативно закрепить некоторые важные моменты.

- По заявлению одного из родителей, выезд ребенка с территории РФ ограничивается. Но здесь, мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить, - рассказала Казакова РИА Новости.

В частности отмечается, что в случае, когда по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать ребенку или подростку с другим родителем, сам он сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть или отправиться на лечение.