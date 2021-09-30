Климатолог предупредил россиян о погодных рекордах грядущей зимой

В России грядущая зима после знойного лета ожидается снежная и холодная, в самом классическом своем проявлении. Такой прогноз дал руководитель направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василий Яблоков.

Эксперт отметил, что с каждым годом прогнозировать погоду становится все сложнее, поскольку изменение климата вносит коррективы в атмосферные процессы.

- В целом мы можем ожидать и классическую зиму - снежную, холодную, как это было по сути в начале этого года и в конце прошлого года, и аномальные осадки, которые все чаще встречаются из-за изменения климата, и их отсутствие, как это было зимой 2019-2020 годов, - рассказал климатолог в интервью радио Sputnik.