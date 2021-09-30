Экс-депутат Рады Чорновол заявил о "наглой реакции" Венгрии на скандал с газом

Венгрия позволила себе проявить настоящую "наглость", реагируя на недовольство украинской стороны на контракт по поставке газа из России в Венгрию в обход Украины. Об этом написал в статье для издания "Главред" бывший депутат Верховной рады Тарас Чорновол.

- Реакция Венгрии вообще наглая и довольно странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела ... Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две, - заявил экс-чиновник..

Ранее сообщалось, что Киев выступил с критикой в адрес Будапешта из-за нового контракта с "Газпромом". В МИД Украины сообщили о разочаровании данным решением. В украинском ведомстве отметили, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами.