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Политика30 сентября 2021 6:22

Кулеба пригрозил России создать "серьезные проблемы"

Глава МИД Украины обвинил Москву в "манипуляциях, лжи и цинизме"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Кулеба пригрозил России создать "серьезные проблемы"

Кулеба пригрозил России создать "серьезные проблемы"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности украинской стороны создать для России "серьезные проблемы".

Министр обвинил Москву в "манипуляциях, лжи и цинизме". По словам руководителя дипведомства, Киев не теряет времени и "не сидит, ожидая у моря погоды", а ведет активную работу с партнерами над созданием условий, которые "вынудят Россию прекратить агрессию".

- Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы, - заявил Кулеба в беседе с "РБК-Украина".