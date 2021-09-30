Politico: США изучают возможность использования российских военных баз в Азии Фото: REUTERS

Власти США ведут переговоры с рядом стран о возможности использования военных объектов в соседних с Афганистаном странах, в том числе российских баз.

Предполагается, что американцы намерены использовать военные базы для размещения там своих сил с целью нанесения при необходимости дистанционных контртеррористических ударов по афганской территории. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, которое ссылается на присутствовавших на закрытых слушаниях законодателей, представители Пентагона сообщили, что обсуждения ведутся с властями Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и представителями других государств.