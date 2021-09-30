Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире30 сентября 2021 6:50

Politico: США изучают возможность использования российских военных баз в Азии

По данным издания, пентагон ведет обсуждения ведут с властями Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Politico: США изучают возможность использования российских военных баз в Азии

Politico: США изучают возможность использования российских военных баз в Азии

Фото: REUTERS

Власти США ведут переговоры с рядом стран о возможности использования военных объектов в соседних с Афганистаном странах, в том числе российских баз.

Предполагается, что американцы намерены использовать военные базы для размещения там своих сил с целью нанесения при необходимости дистанционных контртеррористических ударов по афганской территории. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, которое ссылается на присутствовавших на закрытых слушаниях законодателей, представители Пентагона сообщили, что обсуждения ведутся с властями Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и представителями других государств.