WSJ: США выразили желание использовать российские военные базы в Центральной Азии

Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли Фото: REUTERS

Соединенные Штаты выразили желание использовать российские военные базы в Центральной Азии, сообщает газета Wall Street Journal. По ее данным, этот вопрос поднимал глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли на встрече с российским коллегой – начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым. Встреча прошла 22 сентября в Финляндии.

Издание со ссылкой на неназванные, но осведомленные источники сообщает, что Марк Милли интересовался у Валерия Герасимова, могут ли американские военные использовать российские базы в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом. Газета признает, что в Пентагоне эту информацию не подтвердили.