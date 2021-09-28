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Политика28 сентября 2021 6:36

WSJ: США выразили желание использовать российские военные базы в Центральной Азии

По данным газеты, Марк Милли поднимал этот вопрос на встрече с Валерием Герасимовым
Источник:kp.ru
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Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли

Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты выразили желание использовать российские военные базы в Центральной Азии, сообщает газета Wall Street Journal. По ее данным, этот вопрос поднимал глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли на встрече с российским коллегой – начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым. Встреча прошла 22 сентября в Финляндии.

Издание со ссылкой на неназванные, но осведомленные источники сообщает, что Марк Милли интересовался у Валерия Герасимова, могут ли американские военные использовать российские базы в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом. Газета признает, что в Пентагоне эту информацию не подтвердили.