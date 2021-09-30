Республиканцы освистали Байдена во время бейсбольного матча

Республиканцы освистали Джо Байдена во время бейсбольного матча Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден неожиданно появился на бейсбольном матче Конгресса, который проходил в среду, 29 сентября.

Матч пришлось приостановить, так как американский лидер начал приветствовать игроков на поле.

Часть стадиона, которая поддерживает республиканцев, освистала главу государства. Демократы же поддержали американского лидера и выкрикивали лозунги «Мы любим Джо» и «Строим лучше».

После этого матч продолжился. Республиканцы победили со счетом 13:12.

Матч между республиканцами и демократами проходит ежегодно и собирает около миллиона долларов на благотворительность. В прошлом году игра была отменена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В июне 2021 года бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон призвал американского лидера Джо Байдена пройти когнитивный тест. Письмо подписали 13 конгрессменов-республиканцев. Джексон отметил, что снижение умственных способностей президента и его забывчивость стали слишком заметными за последние 18 месяцев.