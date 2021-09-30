Американский военачальник признал поражение США в Афганистане

Военачальник США признал провал миссии в Афганистане Фото: REUTERS

Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли признал поражение Соединенных Штатов в Афганистане.

- Эта война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев, — сказал он во время слушаний в сенате.

Милли отметил, что американцам удалось расправиться с «Аль-Каидой»*, однако не вышло помешать захватить власть в стране «Талибану»*. Он признал, что исход миссии оказался не таким, каким его хотели бы видеть в Вашингтоне.

Ранее Марк Милли заявил, что «Аль-Каида»* в августе находилась в Афганистане и никуда не делась из страны и по сей день. По словам Милли, талибы* поддерживают с «Аль-Каидой»* очень тесные связи, поэтому усиление этой организации в Афганистане – лишь вопрос времени. То же самое касается и ИГИЛ*. Поэтому США не могут чувствовать себя в безопасности от угроз, исходящих с территории южноазиатской страны.

*Запрещенная в России террористическая организация