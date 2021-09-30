МВД проводит проверку в Шанинке в рамках дела экс-замминистра Раковой

Марина Ракова Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сотрудники Министерства внутренних дел РФ проводят проверку в Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН) по ряду вопросов, которые связанны с делом бывшего замглавы Минпросвещения РФ Мариной Раковой. Об этом заявил представитель вуза.

«В настоящее время в Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН) совместно с МВД Российской Федерации проводится проверка ряда вопросов, касающихся контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на исследовательскую деятельность», - приводит ТАСС слова представитель вуза, который отметил, что «Шанинка» оказывает «всестороннее содействие» представителям ведомства.

Напомним, бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. Как писал сатй kp.ru, в минувший вторник, 28 сентября, в доме у Марины Раковой, а также в кабинетах сотрудников Сбербанка были проведены обыски. Бывшей чиновнице может грозить до десяти лет заключения, а также штраф до миллиона рублей.