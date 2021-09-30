Берлускони заявил, что в мире из выдающихся лидеров остался только Путин

Сильвио Берлускони заявил, что в мире из выдающихся лидеров остался только Владимир Путин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал президента России Владимира Путина единственным выдающимся лидером на сегодняшний день. Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Stampa.

Он отметил, что нынешняя итальянская политика испытывает сложности, как и вся Европа. Берлускони обратил внимание на ситуацию в Германии. По мнению Берлускони, претендующий на пост канцлера Германии Олаф Шольц политик "слишком скромных способностей", чтобы возглавить страну, где 16 лет была лидером Ангелой Меркель.

Берлускони 29 сентября отмечал день рождения и рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, который поздравил экс-премьера Италии с праздником.

- Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: "Влади, ты меня знаешь и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты. Мы посмеялись, но я не шучу, это – правда, — сказал Берлускони.

Напомним, 29 сентября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, в ходе которого поздравил депутата Европарламента с 85-летием. Глава государства отметил личный вклад Берлускони в развитие российско-итальянских отношений, а также пожелал ему крепкого здоровья и благополучия. Отмечалось, что ранее Путин направил экс-премьеру Италии телеграмму с поздравлением с днем рождения.