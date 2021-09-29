Путин поздравил Берлускони с 85-летием Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, в ходе которого поздравил депутата Европарламента с 85-летием.

Глава государства отметил личный вклад Берлускони в развитие российско-итальянских отношений, а также пожелал ему крепкого здоровья и благополучия, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что ранее Путин направил экс-премьеру Италии телеграмму с поздравлением с днем рождения.

Напомним, в конце августа Берлускони был госпитализирован в учреждение «Сан-Раффаэль» в Милане. Представитель политика объяснил, что госпитализация была необходима для проведения тщательного клинического обследования. Экс-премьер несколько лет назад перенес серьезную операцию на сердце, а в 2020 году переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Как писал сайт kp.ru, благодаря состоянию здоровья Берлускони удалось избежать судебных слушаний. Его обвиняют во взяточничестве и подкупе свидетелей, однако заседания еще не проходили, так как экс-премьер не может принять в них участие из-за болезней.