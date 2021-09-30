Роспотребнадзор оценил эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" на 90%

Эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" оценили на 90% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" составляет 90%. Заявление было сделано на российско-китайской конференции по проблеме коронавируса.

- "ЭпиВакКорона", полипептидная вакцина (...) к настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоев населения равна 90%, — сообщил специалист.

Горелов добавил, что российский препарат одновременно нейтрализует связывание коронавируса с ключевыми рецепторами клеток, "работает на уровне оболочки вируса и мембраны клетки" и активирует гуморальный и клеточный иммунитет организма.

Ранее Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции "Бетувакс". Препарат разработан российским биотехнологическим холдингом "Институт стволовых клеток человека". Цель клинических испытаний – оценка безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины "у взрослых здоровых добровольцев", сообщалось на сайте Государственного реестра лекарственных средств. Вакцина будет выпускаться в виде суспензии для внутримышечного введения, дозировка 10 мкг/мл и 40 мкг/мл.