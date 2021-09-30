Саркози признан виновным в незаконном финансировании своей президентской кампании 2012 года

Николя Саркози Фото: REUTERS

Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года. Об этом сообщает в четверг, 30 сентября, корреспондент РИА Новости из зала суда.

На кампанию было потрачено более 42 млн евро, тогда как по закону допустимо только 22 млн. Судья продолжает зачитывать приговор. Саркози в зале суда не присутствует. Его интересы представляет адвокат. Мера наказания станет известна позднее.

Как ранее писал сайт kp.ru, 1 марта 2021 года суд Парижа признал бывшего французского лидера Николя Саркози виновным в коррупции и "торговле влиянием". Экс-президент Франции приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых условно.

Следователи доказали, что через своего адвоката экс-президент Франции мог обещать высокопоставленному сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу должность в Монако. В обмен тот должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касалось обвинений в незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.