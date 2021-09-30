В России зафиксировано 23 888 случаев заражения коронавирусом 30 сентября 2021 года

В России зафиксировано 23 888 случаев заражения коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 23 888 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 7 511 026 таких случаев.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 888 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 020 (8,5%) без клинических проявлений, — гласит сообщение оперштаба.

Лидером по заболеваемости стала Москва, где заразились 3 998 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург, где выявили 2 077 случаев. Третьим идет Московская область — 1 216 случаев.

Кроме того, за сутки было выявлено 867 летальных исходов. Из больницы выписали 18 826 человек.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что Россия сегодня переживает только вторую волну коронавирусной инфекции, а не четвертую. Специалист рассказал, что классическая волна эпидемии – это "ноль – подъем – ноль". По его словам, в России, как и в других странах, вторая волна коронавируса еще достигла этого: исходный вариант COVID-19 – уханьский – был просто вытеснен индийским штаммом "Дельта", который сейчас стал доминирующим.