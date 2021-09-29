В Роспотребнадзоре объяснили, почему говорить о четвертой волне коронавируса в России некорректно

В Роспотребнадзоре заявили, что в России идет только вторая волна коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Россия сегодня переживает только вторую волну коронавирусной инфекции, а не четвертую, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Как сообщил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва», классическая волна эпидемии – это «ноль – подъем – ноль». По его словам, в России, как и в других странах, вторая волна коронавируса еще достигла этого: исходный вариант COVID-19 – уханьский – был просто вытеснен индийским штаммом «Дельта», который сейчас стал доминирующим.

Развитие пандемии коронавируса не соответствует сезонным заболеваниям, отметил Горелов, так как ситуация, когда летом наблюдается 18-19 тысяч новых случаев каждые сутки, является серьезной.

Как писал сайт kp.ru, в начале сентября 2021 главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил вероятность новой волны заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что количество заболевших в России может начать расти в конце сентября – начале октября.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 22 430 случаев заражения коронавирусной инфекцией.