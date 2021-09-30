Минздрав разрешил делать прививку от коронавируса после пересадки органов

Министерство здравоохранения России разрешило делать прививку от коронавируса после пересадки органов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный внештатный специалист трансплантолог Министерства здравоохранения России Сергей Готье сообщил, что перенесшим пересадку органа можно прививаться от коронавирусной инфекции, но для этого нужно выбрать определенный момент.

- На вопрос пациента нашего "нужно ли и можно ли прививаться"? Да, ему можно прививаться и нужно, но нужно выбрать тот момент, тот иммунный статус его, который меняется в зависимости от дозировок лекарств, когда эта прививка будет эффективна, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Если пациент принимает препараты, оказывающие влияние на иммунитет, то прививка будет бессмысленна, но безвредна, отметил Готье.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" составляет 90%. Заявление было сделано на российско-китайской конференции по проблеме коронавируса. Горелов добавил, что российский препарат одновременно нейтрализует связывание коронавируса с ключевыми рецепторами клеток, "работает на уровне оболочки вируса и мембраны клетки" и активирует гуморальный и клеточный иммунитет организма.