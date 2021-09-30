В России 30 сентября 2021 от коронавируса умерли 867 человек Фото: Светлана Макеева

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России за сутки составила 867, что является рекордом, который обновляется третий день подряд. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Как передает Оперштаб, днем ранее количество смертей, вызванных коронавирусом, составило 857, а в минувший вторник, 28 сентября, этот показать был на уровне 852, что было рекордными числами. Таким образом общее число жертв инфекции в России на сегодняшний день составляет 207 255.

Кроме того, в Оперштабе сообщили, по состоянию на четверг, 30 сентября 2021 года, общее число заразивших коронавирусом составило 7 511 026 случаев коронавируса во всех 85 российских регионах, а выздоровели 6 672 767 человек.

Напомним, накануне в эфире Радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, завсектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин отметил о важности вакцинации для снижения смертности от коронавируса. Эксперт указал на то, что прививка сегодня является самым актуальным способом профилактики заболевания COVID-19