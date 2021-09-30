Финские врачи предупредили об опасности наложения коронавируса на грипп

Эксперты советуют вакцинироваться Фото: REUTERS

Инфекционисты Финляндии обеспокоены риском наложения новых агрессивных штаммов коронавируса (например, "Дельта") на инфекцию гриппа. Мнения врачей приводит издание Ilta-Sanomat.

По мнению специалистов, риск тяжелого течения болезней увеличивается при этом в несколько раз, в том числе и при последовательном заражении.

Так, по словам врача-инфекциониста Аско Ярвинена, поврежденная первой инфекцией слизистая оболочка может сделать уже ослабленный организм более подверженным действию второй.

"Сложно сказать, какую роль играют вирусы по отдельности, но, судя по международным отчетам, появляется угроза тяжелого течения заболевания", - заявила главный врач института социального обеспечения и здравоохранения THL Ханна Новинек.

В связи с этим медики призвали население к вакцинации, особенно группы людей старше 65 лет, беременных, детей до семи лет и тех, у кого имеются хронические заболевания. По их словам, именно эти группы наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией.

Как ранее писал сайт kp.ru, люди не могут заразиться коронавирусом, если простудились или болеют ОРВИ. Об этом рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта профессор Петр Чумаков.