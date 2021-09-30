Тайип Эрдоган допустил расширение сотрудничества с Россией в военной сфере Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным допустил, что Анкара будет сотрудничать с Москвой по военным самолетам, двигателям к ним, а также кораблям и подводным лодкам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

- Говорили о возможности продолжения сотрудничества в плане военно-технического взаимодействия, ВТС. И продолжения сотрудничества и расширения по С-400, по другим направлениям. Обсуждали возможности производства некоторых компонентов на турецкой территории, — сообщил официальный представитель Кремля.

Также стороны обсуждали сотрудничество в авиации, если Соединенные Штаты Америки исключат Турцию из программы создания F-35.

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии сомнений по поводу закупки у России второго полка С-400. Турецкий лидер отметил, что уже обсуждал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным. Незадолго до этого генеральный директор «Рособоронэкспорта», который входит в Ростех, Александр Михеев сообщил, что новый контракт с Анкарой на поставку российских С-400 может быть подписан в ближайшее время.