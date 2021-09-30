Путин и Эрдоган отметили необходимость вытеснения оставшихся террористов из Идлиба. Фото: пресс-служба Эрдогана

В ходе прошедший в минувшую среду, 30 сентября, президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган отметили необходимость вытеснения оставшихся террористов из Идлиба. Такое заявление в четверг, 30 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что уровень вакцинации россиян пока недостаточный.

«Подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям. Была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют и которые могут представлять угрозу, выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», - заявил представитель Кремля, отметив, что главы государства детально обменялись мнениями по Сирии.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президенты Росси и Турции в ходе переговоров обсудили Сирию, Афганистан, Ливию и Нагорный Карабах. Как писал сайт kp.ru, Путин и Эрдоган также обсудили сотрудничество двух стран в космической сфере, включая подготовку к полету турецкого космонавта.