Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Премьер-министр России Михаил Мишустин / Фото: ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин охарактеризовал обстановку с коронавирусом в стране как напряженную. Об этом председатель правительства РФ заявил в четверг, 30 сентября, в ходе заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряженная, растет число заболевших, - констатировал Мишустин. - Ежедневно выявляют свыше 20 тысяч новых случаев".

Он обратил внимание, что за последние две недели количество пациентов с COVID-19, которые находятся в больницах, увеличилось более чем на четверть.

Мишустин также напомнил, что правительство выделило свыше 5 млрд рублей на закупку лекарств, которые бесплатно выдают тем, кто лечится от коронавируса амбулаторно.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Кремле видят рост заболеваемости и смертности по коронавирусу в России, но дополнительных ограничений в связи с этим вводить не планируют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.