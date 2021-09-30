Михаил Мурашко сообщил, что более 1,5 млн россиян привились "Спутником Лайт" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 1,5 миллиона россиян привились однокомпонентной вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт".

- Первым компонентом сегодня по стране уже привито более 49 млн человек. Оба компонента получили более 40 млн человек. <...> Более 1,5 млн граждан Российской Федерации вакцинированы "Спутником Лайт", — рассказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мурашко добавил, что запасов вакцин в регионах страны хватит на два месяца, то есть во всех субъектах РФ можно привиться беспрепятственно.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 23 888 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 7 511 026 таких случаев. Лидером по заболеваемости стала Москва, где заразились 3 998 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург, где выявили 2 077 случаев. Третьим идет Московская область — 1 216 случаев. Кроме того, за сутки было выявлено 867 летальных исходов. Из больницы выписали 18 826 человек.