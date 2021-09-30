Мурашко перечислил регионы, где ситуация с коронавирусом вызывает особую озабоченность

Мурашко назвал регионы, где ситуация с коронавирусом вызывает особую озабоченность Фото: Светлана Макеева

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 в четверг, 30 сентября, назвал девять регионов, где, по его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции вызывает особую озабоченность.

Как сообщил глава ведомства, озабоченность вызывает ситуация с COVID-19 в Подмосковье, Новгородской, Ульяновской, Ивановской, Ярославской, Курганской областях, а также Мордовии, Ингушетии и Красноярском крае.

Мурашко отметил, что большинство заболевших коронавирусом, которым необходима стационарная помощь, не прививались. «За последний месяц темпы вакцинации несколько снизились. Это было связано и с отпускным периодом, и с началом учебного года … Фактически, основная масса людей, которые поступают в стационары, заболевают, это люди невакцинированные», - заявил он.

Кроме того, глава Минздрава сообщил, что темпы вакцинации от коронавируса на сегодняшний день выше всего в Пензенской области, а также на Чукотке, в Санкт-Петербурге, Брянской и Курской областях.

Напомним, накануне в Кремли заявили, что волна заболеваемости COVID-19 в России нарастает, регионам придется реагировать, однако на федеральном уровне решений пока нет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что уровень вакцинации россиян пока недостаточный.