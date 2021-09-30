Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди врачей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом среди врачей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости среди медицинских работников за неделю. По ее словам, прирост составил 16 процентов.

На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом Попова подчеркнула, что от коронавирусной инфекции должно быть привито 100% медицинских работников.

Попова отметила, что рост заболеваемости сейчас наблюдается во всех группах. Однако самые высокие показатели — среди россиян старше 65 лет. Глава Роспотребнадзора еще раз напомнила о важности вакцинации граждан из групп риска.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин охарактеризовал обстановку с коронавирусом в стране как напряженную. Он обратил внимание, что за последние две недели количество пациентов с COVID-19, которые находятся в больницах, увеличилось более чем на четверть. Мишустин также напомнил, что правительство выделило свыше 5 млрд рублей на закупку лекарств, которые бесплатно выдают тем, кто лечится от коронавируса амбулаторно.