В России выросло число пациентов с тяжелой формой коронавируса

В стране растет количество больных тяжелой формой коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

В стране наблюдается увеличение пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг, 30 сентября.

"В последнее время течение заболевания отличается быстрым приростом, быстрым распространением, - уточнил Мурашко. - Мы видим чаще тяжелые формы, в том числе вовлекается молодое население с тяжелыми исходами и осложнениями".

Глава Минздрава также отметил, что переносят заболевание в тяжелой форме 11% от общего количества россиян, которых госпитализируют. Свыше 5 тысяч из них находятся в реанимации.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин охарактеризовал обстановку с коронавирусом в стране как напряженную. Он обратил внимание, что за последние две недели количество пациентов с COVID-19, которые находятся в больницах, увеличилось более чем на четверть.