Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 56 регионах РФ

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией демонстрируют 56 российских регионов. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что по итогам прошедшей недели темп прироста составил 8,8 процента.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что на предыдущей неделе в рост заболеваемости наблюдался в 36 субъектах. «Рост заболеваемости в 56 субъектах, отсутствие значимой динамики в 17 и некоторое - очень слабое, но это снижение - в 12 субъектах РФ», - заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Попова также указала на то, что с сентября традиционно начался очередной сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также гриппом. «В последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», - отметила она.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 30 сентября, на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал девять регионов, где, по его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции вызывает особую озабоченность.