Сенатор США обвинил Байдена в бездействии по отношению к "Северному потоку — 2"

Американский сенатор обвинил Джо Байдена в бездействии по отношению к "Северному потоку — 2" Фото: REUTERS

Сенатор-республиканец Джим Риш на слушаниях в комитете сената по иностранным делам обвинил американскую администрацию в бездействии по отношению к трубопроводу "Северный поток — 2".

- Администрация пока мало что демонстрирует в вопросе своего подхода к "Северному потоку 2"… Конгресс в двухпартийном порядке принял несколько законов, которые предельно ясны – нельзя допустить функционирование СП2. Администрация продолжает отказываться соблюдать закон, — заявил он во время слушаний.

Риш также обвинил Москву в том, что она создает газовый кризис в Европе, чтобы добиться запуска газопровода и обеспечить энергетическое доминирование в регионе.

Ранее журналисты британской газеты The Telegraph предположили, что новое правительство Германии может выступить против запуска газопровода "Северный поток — 2". Отмечалось, что партии "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), которые могут войти в новое правительство ФРГ и выступают против трубопровода, будут давить на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). До выборов предполагалось, что "Северный поток — 2" будет запущен в октябре 2021 года, однако сейчас ведутся продолжительные коалиционные переговоры. Кроме того, есть вероятность, что МИД Германии возглавит представитель "Зеленых" Анналена Бэрбок, что усложнит переговоры с Россией.