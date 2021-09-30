В Совфеде призвали ПАСЕ не навязывать Афганистану элементы демократии

Сергей Кисляк. Фото: Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ТАСС

Сенатор, член Совета федерации Сергей Кисляк призвал участников ПАСЕ уделить больше внимания работе с новыми властями Афганистана по ключевым вопросам, а не навязывать им элементы демократии.

"Мы не хотим, чтобы положения резолюции вылились бы в очередное навязывание элементов демократии, которые в Афганистане сегодня и сформулировать-то никто не может, не то что принять", - подчеркнул Кисляк в ходе дебатов по афганскому вопросу на сессии ПАСЕ.

По словам сенатора, Россия разделяет опасения по поводу террористической угрозы из Афганистана, и лучше уделить первоочередное внимание тем обещаниям, которые талибы* уже сделали.

В их числе проведение всеобщих выборов, соблюдение прав женщин, борьба с наркотиками и амнистия правительственным чиновникам, а также не недопущение угрозы безопасности стран с территории Афганистана.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин на совместной встрече лидеров ОДКБ и ШОС заявил, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть новые власти страны к торговле наркотиками и оружием. В связи с этим он подержал созыва донорской конференции под эгидой ООН, на которой планируется обсудить возможные меры поддержки.

Вместе с тем российский лидер отметил, что "Талибан"* заявил о намерении бороться с наркоторговлей и вспомнил, что ранее ему это хорошо удавалось.

*Террористическая организация, запрещенная в России.