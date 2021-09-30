Шакиру в парке Барселоны атаковали два диких кабана и украли ее сумочку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два диких кабана напали на певицу Шакиру в одном из парков Барселоны. Сообщается, что с поп-звездой всё в порядке, однако звери утащили в лес ее сумочку и телефон.

Как передает Daily Mail, Шакира гуляла по парку со своим восьмилетним сыном Миланом, когда на них напали кабаны.

«Вы только посмотрите, что сделали эти два диких кабана, напавшие на меня в парке. Они пытались унести мою сумку в лес вместе с мобильным телефоном. Они все уничтожили», - пожаловалась певица в своем Instagram.

При этом Шакира не уточнила, в каком именно парке произошло это нападение, а также не рассказала о времени происшествия.

Как известно, дикие кабаны зачастую наведываются в Барселону и даже иногда кусают местных жителей.

Напомним, ранее в лесу итальянского региона Тоскана дикие кабаны разорили тайники с кокаином на сумму в 20 тысяч евро. Как писал сайт kp.ru, все произошло в тот момент, когда правоохранительные органы Италии проводили спецоперацию по поимке наркоторговцев.