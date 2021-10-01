С 1 октября 2021 года силовикам и бюджетникам в России повысят оклады

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С 1 октября 2021 года в силу вступает ряд законов, согласно которому у некоторых россиян вырастут оклады. Нововведение коснется военнослужащих, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников системы исполнения наказаний, некоторых работников Фельдъегерской службы. Оклады повысятся на 3,7%.

Повышение окладов заметят как срочники, так и служащие по контракту. Одновременно с этим, у военных вырастут пенсии, так как размер военных пенсий напрямую зависит от размера окладов.

Бюджетникам, которые не попали под "майские указы" также проиндексируют заработную плату. В частности, это коснется сотрудников органов социальной защиты, Роспотребнадзора, гидрометеорологической службы. Размер индексации будет зависеть от региона и профессии, но в среднем это будет не менее 4%.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об индексации на 5% выплат всем военным в 2023. Российский лидер также отметил, что в ближайшие два года денежное довольствие сотрудников МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других правоохранительных органов будет расти на 9% в год.