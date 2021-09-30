Предварительный доклад по инциденту с самолетом Ryanair в Минске представят 25 октября 2021 Фото: REUTERS

Международная организация гражданской авиации (ICAO) собирается 25 октября 2021 года в Монреале представить предварительный доклад по инциденту с самолетом Ryanair, который произошел в Минске в мае текущего года. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский, отметив, что белорусская делегация надеется очно присутствовать на представлении доклада.

«Сейчас решаем вопрос, кто войдет в состав нашей делегации», - сообщил чиновник.

Напомним, самолета авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Как позже заявил глава авиакомпании Майкл О'Лири пилот не мог поступить иначе после поступившего ему сигнала от белорусских властей об угрозе взрыва.

На фоне инцидента с экстренной посадкой воздушного судна, Европейский союз ввел запрет белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией содружества. Несколько авиакомпаний приняли решение временно не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих лайнеров, а некоторые страны ограничили авиасообщение с республикой.