Наталья Поклонская: Если я в Крым вернусь, то только прокурором

Наталья Поклонская не спешит возвращаться в Крым Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы РФ седьмого созыва Наталья Поклонская в интервью радио "Комсомольская правда" призналась, что у нее нет желания возвращаться на какую-либо должность в Крым, так как там "уже все работает по-своему".

"Раньше говорила, что если я в Крым вернусь, то только прокурором. Конечно же, если руководитель примет решение соответствующее, я его не обсуждаю, это решение. Но мое желание, нет, я не хочу возвращаться в Крым. Там все уже как-то работает по-своему. И я в это "по-своему" не вписываюсь", - призналась Поклонская.

Ранее сайт kp.ru писал, что Поклонская прокомментировала слухи о ее будущем месте работы. Напрямую подтверждать или опровергать назначение на должность посла России в Кабо-Верде политик не стала, но призналась, что ей было бы интересно пожить и поработать в этой стране. Правда вместе Кабо-Верде, народная избранница перечислила еще несколько привлекательных с ее точки зрения стран и городов.