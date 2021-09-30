Средняя ставка по ипотеке в России в августе 2021 выросла до 7,78%

Средняя ставка по стране выросла до отметки в 7,78% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России средневзвешенная ставка по выданным в августе 2021 года ипотечным кредитам гражданам увеличилась на 0,11 процентного пункта (п. п.) по сравнению с июлем текущего года.

Таким образом, средняя ставка по стране выросла до отметки в 7,78%. Об этом говорится данных Банка России.

По статистике ЦБ, в августе 2021 года банки выдали более 150,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 439 миллиардов рублей. Этот показатель на 8% меньше, чем годом ранее по количеству и на 6,2% больше - по объему.

Также отмечается, что по сравнению с июлем текущего года число выданных ипотек уменьшилось на 0,4%, а объем выдачи - на 1,37%.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 сентября увеличился до 10,95 триллиона рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, в последние месяцы Центробанк несколько раз повышал ключевую ставку в попытках сдержать инфляцию. Всего с марта 2021 года ставка выросла на 250 базисных пунктов — с 4,25% до 6,75%. Аналитики рынка полагают, что это не предел.