ЦБ предупредил об аферистах, меняющих банкноты на фальшивые

Мошенники могут предложить поменять "устаревшие" деньги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк к 2025 году планирует модернизировать бумажные банкноты номиналом 10, 50, 100 500, 1000 и 5000 рублей, и этим могут воспользоваться мошенники, предупреждает пресс-служба ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу (ЦФО).

В частности, не исключено, что аферисты будут ходить по квартирам и рассказывать жильцам о необходимости поменять купюры на новые, подсовывая фальшивки.

В связи с этим регулятор информирует население, что менять деньги не нужно – старые банкноты останутся в ходу даже после появления модернизированных купюр того же номинала.

"Обратите внимание старших родственников, что деньги старого и нового дизайна будут находиться в обращении параллельно, никаких обменных пунктов и акций организовано не будет", - призвала россиян замначальника ГУ Банка России по ЦФО Ирина Тимоничева.

Представитель регулятора отметила, что главным каналом хищения средств остаются телефонные мошенничества.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России мошенники научились воровать деньги с помощь новых сервисов. Они ухитряются получать доступ к Apple Pay или Google Pay клиента, а после получают его средства.