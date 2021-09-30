В Доминикане разбился самолет с 200 килограммами кокаина на борту Фото: REUTERS

В Доминиканский республике разбился легкомоторный самолет с крупной партией кокаина на борту. Как сообщило Национальное управление по контролю за оборотом наркотиков Доминиканы, судно перевозило 200 килограммов кокаина из Южной Америки.

Жертв на месте аварии не обнаружили. Правоохранители ведут поиски пилотов и владельцев самолета, их подозревают в организации сети наркотрафика, передает ТАСС.

В Национальном управлении по контролю за оборотом наркотиков Доминиканы сообщили, что за последний год в стране были конфискованы свыше двух тонн наркотических веществ. Республика является одним из крупнейших пунктов наркотрафика в Соединенные Штаты и Европу, отмечается в сообщении.

Напомним, в апреле 2021 на западе Эквадора разбился небольшой легкомоторный самолет, в результате погибли по меньшей мере шесть человек – пилот, член экипажа и четыре пассажира.