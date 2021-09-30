«Газпром» продлил контракт с Молдавией до конца октября 2021 Фото: REUTERS

Контракт на поставки газа между компанией «Газпром» и Молдавией продлен до конца октября 2021 года. Об этом сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Действующий контракт с ПАО «Газпром» об условиях поставки природного газа в Республику Молдова продлен на один месяц – до конца октября текущего года», – написал он в Facebook.

Соглашение позволит обеспечить поставки газа всем потребителям Молдавии в период действия контракта. Стороны также продолжат переговоры о продлении соглашения и ценовых условиях, отметил Чебан.

Как писал сайт kp.ru, в ходе заседания в парламенте Молдавии в четверг, 30 сентября, депутаты от оппозиционного блока коммунистов и социалистов (БКС) в связи завершением срока контракта на поставку газа из России выступили за то, чтобы пригласить ответственного за переговоры с «Газпромом».

Срок контракта на поставку газа в Молдавию из России истекал 30 сентября 2021. Ранне сообщалось, что основные вопросы по подписанию нового соглашения решены, и осталось договориться о сроках его действия. В компании «Молдовагаз» заявляли о возможном подорожании газа на 35%