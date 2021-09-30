Российские врачи рассказали, как симптомы коронавируса маскируются под грипп Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первые симптомы коронавируса этой осенью стали больше похожи на простуду и грипп. Теперь при COVID-19 на ранних стадиях заболевания появляется сильный насморк, сама же болезнь протекает быстрее, сообщил глава Профсоюза фельдшеров Дмитрий Беляков.

При появлении насморка многие заболевшие начинают думать, что коронавирус становится менее опасным, однако это является заблуждением, отметил специалист в беседе «Общественной службой новостей» (ОСН). По его словам, развитие пневмонии может наступить уже на третий день, тогда как раньше для этого требовалась неделя. Среди других симптомов гриппа, которые ярко проявляются при COVID-19, Беляков назвал боли и першение в горле, а также высокую температуру, к которым могут добавиться головокружение и потеря обоняния.

«Быстро развивающийся и долго продолжающийся кашель с большим количеством мокроты. Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше. В значительной степени выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость. При попытке резко встать возможны обмороки», – рассказал в свою очередь врач Александр Эдигер.

Как отметил медик, такая клиника говорит о стремительном поражении центральной нервной системы. Обычно симптомы продолжаются неделями, сказал он. Кроме того, теперь при коронавирусе выражены боли в животе и диарея, возможны тошнота и рвота и плохая переносимость пищи, даже каши и супов.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова о подъеме заболеваемости коронавирусом в регионах России. По ее словам, рост заражений COVID-19 наблюдется в 56 субъектах страны.