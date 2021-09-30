В Москве суд арестовал двух директоров "Сбербанка" по делу о мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве по решению Тверского суда арестовали бывшего генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максима Инкина, его бывшего заместителя Евгения Зака. Их отправили на два месяца в СИЗО по подозрению в крупном мошенничестве по уголовному делу, в котором фигурирует экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова.

Также вместе с ними арестована юрисконсульт, преподаватель в РАНХиГС, бывший исполнительный директор "Шаники" Кристина Крючкова. Об этом 30 сентября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Подозреваемые будут находиться под арестом на срок до 29 ноября текущего года.

Накануне сообщалось, что бывший заместитель министра просвещения РФ, вице-президент "Сбербанка" Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. предполагается, что она получила средства в результате мошенничества с госконтрактами в сфере образования.