Александр Масляков не будет судиться с создателями шоу "Игра" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель и ведущий телепередачи "КВН" Александр Масляков заявил kp.ru, что не станет судиться с создателями шоу "Игра" и отстаивать авторские права на телеформат.

По его словам, если кто и должен устраиваться судебные разбирательства за создание аналогичного проекта, то это руководство телевизионного канала.

- Я не видел ("Игру"). Мы в это время записывали пять программ, было несколько поездок ... Но мне мои коллеги говорили о ней, - рассказал Масляков. - Если судиться, то это, наверное, должен делать канал. Очевидно, что это калька формата, сделанная для другого канала. Лично я не собираюсь ни с кем судиться. Я собираюсь потратить силы, которые мне Господь Бог оставил, на дело, которое я люблю и в котором вижу смысл.

Телеведущий также добавил, что считает аморальным создавать "за большие деньги" проект, без всякого видоизменения формата передачи.

- Они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. ... Мне не то что бы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете? - высказался об "Игре" руководитель "КВН".

Масляков напомнил, что даже те, кто сейчас руководит этим проектом, сами в свое время вышли из КВН и именно благодаря этому проекту стали "занимать какие-то должности во всяких клабах".

- Им кажется, перешагнули мы Маслякова, и чего мы кого-то будем благодарить, если все вокруг общее? Чай не Сталин, чего ж ему поклоны бить? - сказал Масляков.

Полный текст интервью с Александром Масляковым читайте на kp.ru в 10.00.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Александр Масляков: Играть в КВН ради денег - аморально!

Телеведущий дал эксклюзивное интервью kp.ru (подробности)