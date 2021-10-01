Александр Масляков: Играть в КВН ради денег - аморально!

Александр Масляков на сцене КВН. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Александр Васильевич, с очередным сезоном КВН вас. Продолжаете бить рекорды долголетия?

- Мы подсчитали, что в этом сезоне КВН исполняется 60 лет, и мне кажется, что для телевизионного проекта это много. Да, был перерыв лет на 14, но суть не в этом, потому что возвращались мы все равно не к чему-то новому. А в КВН даже 14 лет эти продолжали играть и без телевизора. Меня в эти годы часто звали, я приезжал, смотрел. И когда мы возвращали игру в 1986 году, то мы не в пустоту возвращались, а в знакомые очертания.

- Я начал смотреть КВН как раз в 80-е, когда он вернулся, я мало знаю о том, что было раньше…

- Ну, понятно, да. Тот старый КВН только мои ровесники и помнят.

- Тогда, в 1986, смотрелось все ярко, актуально, дерзко. Вас сильно ограничивали в темах?

- Нет, мы в свободном полете существовали. В те годы можно было как-то совсем уж свободно летать, чем мы и пользовались.

- Тогда казалось, что на сцене одни звезды. Сейчас тяжелее стало искать людей с юмором?

- Нет, вы знаете, людей с юмором, слава тебе, господи, очень много. Другое дело, отношение к юмору меняется со временем. Мы сейчас в другой стране живем. И тот КВН, если хотите, находился во всемирном пространстве. Даже сейчас, кавеэнщики, живущие в других странах, узнав, что нам 60 лет, проявляются и узнают: а как бы нам кивнуть любимой игре? Меняется время, меняется и суть игры, и темы игры. Ну, это аксиома, естественные вещи.

- В КВН же и вне Первого канала продолжают играть?

- Так в этом и счастье, что игра существует и без телевизора. И нам есть, к кому обращаться. Да, людей с чувством юмора достаточное количество, и много передач, если говорить о телевизоре, где считающие себя юмористами люди могут обозначиться, все это так. Жизнь меняется, это нормально. Но то, что КВН как игра есть и будет, то тут никаких сомнений у меня лично нет. Хотя я с годами не такой уже оптимист, каким был по молодости.

- Вы довольно часто меняете правила в КВН. Вам, как хранителю традиций, тяжело принимать такие решения?

- Ну что-то не меняется, «здравствуйте» и «до свидания» команды должны сказать. Есть некоторые моменты, которые отдают дань традициям. Но главное, что суть игры, какой она рождалась, остается неизменной для сегодняшних кавеэнщиков. Какие-то конкурсы придумываются, задумываются, мы предпринимаем попытки что-то повернуть, сделать по-новому. Жизнь разнообразна. К счастью или к несчастью.

- Многие любители КВН и я в том числе, без восторга приняли решение допускать в сезон профессиональные команды, например, ребят из Цирка на проспекте Вернадского. Все-таки фишка КВН в том, что тут играют любители.

- Да, КВН молодежная игра, но она и для всех. У нас и дети играют, и люди в возрасте. Все в нее могут играть. Тем не менее, когда появилась идея, что у нас будут играть ребята из цирка, я тоже сначала очень скептически к ней относился. А потом подумал - а почему нет? Им это интересно. Здесь же не написано - детям до 16 нельзя. Или детям после 60 нельзя? Нет такого правила. Поэтому пусть играют. И они смешные очень!

- Людей разного возраста разные вещи смешат. Вы на какую аудиторию считаете нужным работать?

- Нет, мы не целимся в определенную аудиторию. Но мы стараемся все-таки учитывать, кто нас смотрит. И мы понимаем, что всем нельзя нравиться, противников у КВН достаточно. Все не нравится: Что это за занятие, что это за шутки? Но и это естественно, наверное - кто-то любит одно, кто-то другое. Всем не угодишь.

- Игроки становятся популярными, уходят в другие проекты. Как вам кажется, сейчас в КВН хватает звезд?

- А мы за звездами не гонимся. Это слишком громко, возможно, прозвучит, но мы не сильно обращаем на это внимания. Мы сами делаем звезд.

Александр Масляков во время награждения в Кремле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- КВН довольно модно ругать. Вас это задевает?

- Понимаете, жизнь вообще такая. Не всем нравится одно и то же. А потом, сейчас, спасибо большое интернету, у всех желающих есть возможность высказаться. И, к сожалению, в основном эти желающие рвутся высказаться негативно по любому поводу. Для них главное поставить себя выше того, кого он критикует. Это какая-то новая данность и мне это не сильно понятно, честно скажу. Если мне не нравится эта речка, я не плюну в нее, а повернусь и уйду. Но она не перестанет от этого течь. Без меня, да, но что же делать, подойдут другие пловцы.

- Сейчас в интернете выходит много самодеятельных юмористических программ, многие из них пользуются большой популярностью. Вы их смотрите? Вам интересно?

- Нет. Я это не смотрю. Не потому что - «ой, нет, я такое смотреть не буду». Просто мне хватает того, что мы с коллегами делаем. Надо как-то себе немножко дать вдохнуть, отвлечься от юмора, чтобы понять, откуда и куда ветер дует.

- Сейчас на СТС запускается новое шоу, «Суперлига», которое готовит ваша компания. Это аналог КВН?

- Сейчас много что можно назвать «аналогом КВН», но «Суперлига» - это игра, в которой участвуют уже ставшие звездами команды. Формат «выйди и пошути» остается, соревновательная часть тоже, а вот жюри у нас там нет… Для нас это возможность совместной работы с каналом СТС, им это вроде понравилось, и мы сейчас снимаем несколько передач.

- Вячеслав Муругов, генпродюсер СТС, презентуя «Суперлигу», сказал, что наконец-то кавеэнщики получили возможность заработать деньги...

- Для меня несколько странное заявление. Потому что изначально КВН - это не про деньги, а про удовольствие, которое получаешь, играя с друзьями. Суть в том, что у вас появляется возможность творить. Для нас новое шоу - это попытка немножко видоизменить игру.

- Формат, очень похожий на КВН, запустился и на канале ТНТ. Он называется «Игра», и участвуют там в основном бывшие кавеэнщики. Вы видели это шоу?

- Честно говоря, я не видел. Мы в это время записывали пять программ, было несколько поездок, и я не смотрел эту передачу. Но мне мои коллеги говорили о ней, естественно…

- И как вы отнеслись к появлению такого проекта вне системы КВН?

- Как раньше говорили: «все вокруг колхозное, все вокруг мое». Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них в итоге будут какие-то чемпионы, которые должны получить 30 миллионов рублей. Мне не то что бы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете? И это отношение - ну, есть проект, да наплевать, и у нас такой же будет. Это уже другие дела.

- Я внимательно посмотрел эту программу и ждал какого-то привета вам, какого-то алаверды, и дождался в самом конце...

- Вы знаете, а я не ждал бы этого, если бы смотрел. Мне скоро будет уйма лет - и я понял, что не надо особенно себя какими-то ожиданиями поддерживать. Они считают, повторюсь, «все вокруг колхозное, все вокруг мое», а кто там - Масляков или не Масляков - это не имеет значения. Мы хотим 30 миллионов! И обижаться мне на это как-то нет смысла.

- Формат абсолютно узнаваемый, на ТВ в таких случаях принято судиться. Вы собираетесь отстаивать авторские права на телеформат?

- Ну, если судиться, то это, наверное, должен делать канал. Очевидно, что это калька формата, сделанная для другого канала. Не знаю, какое решение будет принято. Лично я не собираюсь ни с кем судиться. Я собираюсь потратить силы, которые мне Господь Бог оставил, на дело, которое я люблю и в котором вижу смысл.

- Вы ни с кем из ребят, которые там участвуют, не общались? Там же большинство - ваши кавеэнщики.

- Те, кто руководит этим начинанием, вышли из КВН сами и благодаря КВН они стали занимать какие-то там должности во всяких клабах... Им кажется, перешагнули мы Маслякова, и чего мы кого-то будем благодарить, если все вокруг общее? Чай не Сталин, чего ж ему поклоны бить?

- Какие перспективы вы видите у КВН? Что будет с игрой дальше?

- Наверное, не мне отвечать на подобные вопросы в силу своего возраста, но я надеюсь, что еще и при мне какое-то время, а потом и еще более длительное время вся эта затея будет существовать. Раз есть столько желающих играть, а не просто, повторюсь, заработать 30 миллионов и ради этого забыть про всех и вся, и забыть, откуда ты родом. Есть же нормальная молодежь, она подрастает, и не только пишет в интернете, но и пишет конкурсы, чтобы сыграть в КВН.

- Когда вы ведете передачу, кажется, что вы сдерживаетесь и не шутите, чтобы не отвлекать от выступления команды. Это так?

- Да, я редко себе это позволяю, но иногда, что делать, вырываются шутки… Но я не играю на сцене. Если я хочу пошутить и как-то мгновенно понимаю, что это чему-то поможет, атмосфере, то я себя не сильно сдерживаю. А вообще я считаю, что должен помалкивать.

- КВН собирается продвигать себя в том же «Ютюбе», на других площадках?

- Ну, мои коллеги молодые этим занимаются. И Сан Саныч, поскольку он генеральный директор АМИК, и еще несколько ребят, которые делают и программу «Суперлига» на СТС. Вы знаете, что меня удивило? У нас не первый год существует детский КВН. Родители пачками тащат своих ребятишек. И это здорово, это безумно интересно. Это уже то поколение, которое будет играть в будущем, не мое поколение. Возможно, скоро и в эфире "Первого канала" появится детская версия нашей игры.

- КВН критикуют за ограниченный набор тем для шуток. У вас есть табу на определенные темы?

- Скажу честно, положа руку на сердце - табу нет. Может быть, какие-то вкусовые отношения и предпочтения Маслякова-старшего и могут повернуть ситуацию, как он ее видит. Но Масляков-старший старается не педалировать эти вещи. Нет, я не могу назвать табу.

- Бывшие кавеэнщики часто говорят о том, что вы довольно строгий руководитель. Это так?

- К сожалению, я оказался недостаточно строгим. Но я же несу ответственность, да. А ответственность всегда предполагает, что ты понимаешь, что нужно делать. Надо не навредить ни ребятам, ни игре и не пойти на поводу у интернетовских свободомыслящих граждан.