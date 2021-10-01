Минобороны в 2022 году планирует начать закупку пистолетов "Удав" Фото: Александр БОЙКО

Министерство обороны РФ планирует в 2022 году начать закупку новейших пистолетов "Удав" в общевойсковой и специальной комплектации. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

- В следующем году запланирована закупка пистолетных комплексов "Удав"... Оружие имеет улучшенные эргономические характеристики, повышенные показатели кучности и точности стрельбы, а также имеет высокий ресурс ствола, - рассказал Салюков в интервью газете "Красная звезда".

Такое оружие можно назвать всепогодным - пистолет сохранит работоспособность при температуре от -50 до +50 градусов.

В 2020 году сайт kp.ru писал о начале серийного производства нового российского пистолета "Удав". Оружие изготовят специалисты Центральный НИИ точного машиностроения Госкорпорации Ростех. Новинка обходит по ряду параметров своих предшественников, включая Walther и Colt.