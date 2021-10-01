Роспотребнадзор: пожилые легко переносят вакцинацию от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России пожилые граждане находятся в группе особого риска при заболевании коронавирусом. Именно поэтому крайне важно вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких.

По данным ведомства, люди пожилого возраста переносят прививку от ковида легко и без побочных эффектов.

- Люди пожилого возраста - в зоне особого риска по заражению covid-19. У них из-за нагрузки на иммунитет возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам, - рассказали РИА Новости в ведомстве.

Напомним, в России продолжается кампания по вакцинации населения. Для граждан доступны уже несколько отечественных вакцин от covid-19. Все они безопасны и эффективны в борьбе с коронавирусом. По последним данным, в стране привиты более 40% населения.