Советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Киев сделал запасы газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что стране до весны хватит запасов газа.

При этом он отметил, что у Киева нет гарантий, что российская сторона не начнет договариваться с правительствами европейских стран о прямых поставках газа в обход Украины.

- Никаких гарантий не существует… На эту зиму, до весны 2022 года, мы свое население и страну обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля. У нас в хранилищах закачано 18 миллиардов кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если РФ перекроет кран, - рассказал Арестович в интервью YouTube-каналу Politka-live.

Напомним, компания "Газпром" с 1 октября 2021 года начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых достигнутых договоренностей. Компания MVM CEEnergy Ltd подписала с российской корпорацией контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год. Договор будет действовать на протяжении 15 лет.