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В мире1 октября 2021 5:37

Советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Киев сделал запасы газа

По его словам, страна не боится замерзнуть грядущей зимой
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Киев сделал запасы газа

Советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Киев сделал запасы газа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что стране до весны хватит запасов газа.

При этом он отметил, что у Киева нет гарантий, что российская сторона не начнет договариваться с правительствами европейских стран о прямых поставках газа в обход Украины.

- Никаких гарантий не существует… На эту зиму, до весны 2022 года, мы свое население и страну обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля. У нас в хранилищах закачано 18 миллиардов кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если РФ перекроет кран, - рассказал Арестович в интервью YouTube-каналу Politka-live.

Напомним, компания "Газпром" с 1 октября 2021 года начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых достигнутых договоренностей. Компания MVM CEEnergy Ltd подписала с российской корпорацией контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год. Договор будет действовать на протяжении 15 лет.