Экс-депутат Рады назвал финансовым бедствием отсутствие прямого договора о поставках газа из РФ

Экс-депутат Рады назвал финансовым бедствием отсутствие прямого договора с Россией о поставках газа Фото: REUTERS

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти ошиблись, не заключив прямой договор о поставках газа из России.

По его мнению, Москва уже давно намекает Киеву на эту сделку, но украинские власти игнорируют намеки.

- Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов, — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".

Бывший парламентарий считает, что теперь Украине придется искать, где взять кредит. Мураев подчеркнул, что задача правительство — "обеспечение жизнедеятельности" граждан, и если "кто-то замерзает", то власти "совершают преступление".

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что стране до весны хватит запасов газа. При этом он отметил, что у Киева нет гарантий, что российская сторона не начнет договариваться с правительствами европейских стран о прямых поставках газа в обход Украины.