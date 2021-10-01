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В мире1 октября 2021 8:06

Экс-депутат Рады назвал финансовым бедствием отсутствие прямого договора о поставках газа из РФ

Теперь Киеву придется искать, где взять кредит, считает экс-депутат Рады Евгений Мураев
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Экс-депутат Рады назвал финансовым бедствием отсутствие прямого договора с Россией о поставках газа

Экс-депутат Рады назвал финансовым бедствием отсутствие прямого договора с Россией о поставках газа

Фото: REUTERS

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти ошиблись, не заключив прямой договор о поставках газа из России.

По его мнению, Москва уже давно намекает Киеву на эту сделку, но украинские власти игнорируют намеки.

- Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов, — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".

Бывший парламентарий считает, что теперь Украине придется искать, где взять кредит. Мураев подчеркнул, что задача правительство — "обеспечение жизнедеятельности" граждан, и если "кто-то замерзает", то власти "совершают преступление".

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что стране до весны хватит запасов газа. При этом он отметил, что у Киева нет гарантий, что российская сторона не начнет договариваться с правительствами европейских стран о прямых поставках газа в обход Украины.