Банки повысили ставки по ипотеке с 1 октября 2021 года

Сбербанк с пятницы, 1 октября 2021 года, увеличил ставки по ипотеке по основным программам на 0,4% пункта. При этом ставки по льготным программам не поменялись.

Базовая ставка на приобретение жилья на вторичном рынке для молодых семей увеличилась с 7,7% до 8,1% годовых, базовая ставка для остальных заемщиков - с 8,1% до 8,5% годовых. Ставка рефинансирования ипотеки выросла с 7,9% до 8,2%, ставка на приобретение жилья в новостройке выросла до 8,4% годовых.

Ставки по ипотеке с государственной поддержкой нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома не изменились.

Напомним, в начале сентября 2021 года Банк России повысил ключевую ставку пятый раз подряд. На этот раз ставку решили повысить 0,25 процентных пункта - до уровня 6,75 процента годовых. Решение принято на совете директоров регулятора в пятницу, 10 сентября. Как пояснили в Центробанке, проводимая денежно-кредитная политика направлена на ограничение роста инфляции и возвращение ее уровня к 4 процентам. Регулятор также допускает дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Отмечается, что соответствующие решения будет приниматься с учетом, в том числе, фактической и ожидаемой инфляции.