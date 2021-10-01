Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в страну. Он покинул Грузию восемь лет назад за несколько дней до истечения срока полномочий главы государства. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены обвинительные приговоры.

О возвращении Саакашвили сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Доброе утро, Грузия. Я уже в Грузии спустя восемь лет", - написал он.

Экс-президент также снял несколько видеороликов. В видеообращении он сказал, что сейчас находится в Батуми, куда приплыл по морю. Саакашвили призвал всех пойти на выборы - 2 октября 2021 года в стране будут избираться местные органы власти.

В пресс-службе партии Саакашвили отметили, что пока не могут официально подтвердить его возвращение в Грузию. Как пишет РИА Новости, информация об этом уточняется.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил, что намерен принять участие в "спасении" родины, и уже купил билет в Тбилиси.