Саакашвили объявил, что собирается улететь из Киева в Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил, что намерен принять участие в «спасении» родины, и ужа купил билет в Тбилиси на 2 октября – в день выборов в местные органы власти.

«Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии», - заявил он в своем видеообращении к соотечественникам, опубликованном в Facebook.

Ранее в начале сентября Саакашвили обещал приехать в грузинскую столицу к намеченным на 2 октября выборам в региональные органы власти.

Ранее сайт kp.ru писал, что Михаил Саакашвили, считающий Незалежную своей второй родиной, на днях заявил, что после Майдана страна превратилась в «проходной двор» для преступников со всего с постсоветского пространства.

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